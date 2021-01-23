تضامن الإسكندرية تجتمع لمناقشة التعاون مع الجمعيات الشريكة

اجتمعت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، مع مديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة ومديري الإدارات الاجتماعية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحماية ومسئول الإغاثة بالمديرية.تناول الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق بين المديرية والجمعيات الشريكة، وثمنت على الجهود التي تقوم بها الجمعيات وقت الأزمة، حيث إن كل جمعية تمثل قوة.وشددت «جلالة» على أهمية أن يكون التنسيق بطريقه علمية بين الجميع، بحيث لا يقتصر على وقت الأزمة فقط، بل يستمر بعد انتهائها لما تمر به الأسر المتضررة، من فقد أماكن إيوائها وانهيار منازلهم، وفقدهم لأوراقهم الثبوتية، وتقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة.كما تطرق الحديث إلى أزمة كورونا والجهود التي تمت من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعقيم والتطهير وعقد ندوات توعية.