الكشف على 1000 مريض مجانًا في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، الكشف على نحو 1000 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصري بـ"تحيا مصر" في محافظة شمال سيناء.وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن القافلة الطبية جاءت ضمن مبادرة دكان الفرحة لصندوق تحيا مصر بشمال سيناء يوم الأربعاء الماضي، والتي تم فيها توزيع مستلزمات الزواج على 50 عروسًا من الأولى بالرعاية إلى جانب 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا من الملابس الجديدة، وتوزيع 50 دراجة هوائية على الأطفال الأيتام، وكذا توزيع 3 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية على ألفي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية أيضًا.وأشار المحافظ، إلى تنفيذ القافلة الطبية من خلال المبادرة، وكانت في مختلف التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبي على أهالي المحافظة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، واستمرت لمدة 3 أيام في مستشفى الشيخ زويد المركزي.ووجه المحافظ الشكر والتقدير لصندوق "تحيا مصر" صاحب المبادرة العظيمة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قراره بانشاء صندوق تحيا مصر، وكان الاختيار موفقًا للمبادرة التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب المواطنين في المحافظة، كما قدم الشكر إلى الهلال الأحمر المصري الذي أوفد القافلة الطبية.من جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1000 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصري الطبية الموفدة ضمن مبادرة دكان الفرحة بصندوق تحيا مصر، وذلك في مستشفى الشيخ زويد المركزي.وأضاف أنه إلى جانب توقيع الكشف الطبي المجاني تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة مجانًا أيضًا، مشيرًا إلى أن توقيع الكشف والتحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان.وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية، وهي: "الرمد، الأنف وأذن، مسالك بولية، جراحة، وأطفال".وأعلن أن الحالات التي تم الكشف عليها خلال فترة القافلة لمدة 3 أيام بلغت 954 حالة في مختلف التخصصات، منها 175 حالة فى اليوم الأول، 300 حالة فى اليوم الثاني، و479 حالة في اليوم الثالث والأخير، وهناك 18 حالة تم إحالتها لإجراء عمليات رمد وحالة أخرى لإجراء عملية مسالك بولية.