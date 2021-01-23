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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«البيئة»: استكمال تطوير وتحديث المحميات الطبيعية بدعم القيادة السياسية

السبت 23/يناير/2021 - 02:54 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارتها دعمت السياحة البيئية في المحميات الطبيعية باعتبارها من أهم ملامح العمل البيئي في الفترة السابقة، كما تعد إحدى أهم فرص الاستثمار بمصر، بدعم وتوجيه القيادة السياسية للعمل البيئي وبالتعاون المشترك بين العديد من الوزارات، مؤكدة أن الحكومة تعمل معًا من أجل خلق روح من التعاون ينتج عنه العديد من الخطط المتميزة التي تفيد جميع القطاعات وخاصة البيئة والسياحة البيئية باعتبارها الرابط المشترك للقطاعات المتعددة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضحت "فؤاد"، في بيان، أن الوزارة تعمل على تطوير المحميات من خلال العمل على 4 محاور متوازية ومترابطة، اعتمد الأول على وجود بنية تحتية أساسية للمحميات الطبيعية من أجل حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وجرى العمل على مدار العامين الماضيين على تطوير وإنشاء البنية التحتية لـ13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووداي الريان، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال وجار استكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن المحور الثاني اعتمد على وضع التشريعات والقرارات التي تضمن حماية الموارد الطبيعية واستدامة المنظومة المالية بها من خلال إصدار قرار 202 الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية، التي يتم استخدم جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه في مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية، حيث تم إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئي بتفادي ربط المراكب بالشعاب المرجانية، بما يحفاظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.

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