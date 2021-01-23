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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1376 مخالفة مرورية بالإسماعيلية

السبت 23/يناير/2021 - 02:35 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1376 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 426 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و52 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و59 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و115 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو33 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة.

وتحرير24 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و17 مخالفة بيئة وتحرير21 مخالفة خط السير و19 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 50 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 9 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و34مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و58 مخالفة مواقف عشوائية و17 مخالفة طمس لوحات معدنية و31 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و153 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 28 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير53 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير47 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 33 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض الغير مخصص لها كما تمكنت الحملة من العثور على 2 سيارة متروكة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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