محافظ مطروح يهنئ السيسى بعيد الشرطة الـ69

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ69.نصت البرقية على "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسـي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفالات عيد الشرطة".كما نصت علي "سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها ولتتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة، لتتخطى مصرنا الغالية كل المحن نحو التقدم والازدهار".كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا، والتي تتجلى فيها تضحيات وبسالة رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.