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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان

السبت 23/يناير/2021 - 02:32 م
إبراهيم خطاب
إبراهيم خطاب
نضال ممدوح
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تحتضن قاعة سفرخان للفن التشكيلي٬ معرض الفنان إبراهيم خطاب، والذي يقام تحت عنوان "حقول السماء "، وذلك في الفترة من 28 يناير إلى 18 فبراير.

وبحسب إدارة الجاليري: يحظى "خطاب" باحترام كبير لعمله المجتمعي المثالي في المجالات االجتماعية والتعليمية كمدرب مشارك في جامعة لجهوده القاهرة، ويتمتع بدور مزدوج حاسم كفنان ومعلم للفنون.

تعتبر مجموعة خطاب الأخيرة تتطورا طبيعيا وكانت بداياته الأولى إحياء وإعادة تراثنا من الثقافة الفرعونية والتأكيد على أهميتها الخالدة واستمراريتها في الحداثة.

يغوص الفنان في موضوع جوهري من التنوير والذات العليا، وذلك باستخدام إلهام الحالة التي يصل فيها المرء إلى مركز أعلى من التنوير غير المادي، بل هي حالة معينة يختبر فيها أولئك الذين هم على طريق إعادة اكتشاف روحانية الضوء السماوي من السلطة العليا.

هذا الضوء يمكننا من معرفة القوة الروحية التى يزعم خطاب أن هذه القوى فطرية للبشر، ومع ذلك لا يمكننا أن نأمل في تحفيزها عندما نكون مُستهلكين في المجال الزمني المادى. كان المصريون القدماء مفتونين بالارتباط الإلهى الذى يتمثل فى كل شيء من الزراعة إلى الموت إلى الحكمة وما بعدها.

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