ليلى علوي في الشيخ زايد من أجل «ماما حامل»

يستأنف فريق عمل فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي، تصوير مشاهد العمل غدا الأحد داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل في منطقة الشيخ زايد، والمقرر عرضه خلال صيف 2021 المقبل.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة الفيلم تصور المشاهد بجانب مول تجاري شهير هناك، مشيرًا إلى أن المشاهد تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد ومجموعة من الفنانين، مشيرًا إلى أنه توقف التصوير خلال الفترة الماضية بسبب انشغال أبطاله باعمال فنية أخرى.وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله، بينما تجسد ليلى علوي دور زوجة بيومي فؤاد وأم حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ودينا محسن "ويزو" وآخرون، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.