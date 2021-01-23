لأول مرة.. فرنسا تعلن عن صفقة بيع مقاتلات لدول أوروبية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، توقيع باريس، لأول مرة، صفقة لبيع مقاتلات من طراز رافال لصالح دولة أوروبية.وكشفت يارلي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن زيارة مرتقبة تجريها الإثنين المقبل إلى اليونان.وقالت بارلي، في تغريدتها: "سأكون الإثنين المقبل في أثينا، لتوقيع عقد بيع 18 مقاتلة رافال، للمرة الأولى، سنبيع مقاتلاتنا لدولة أوروبية".وهاجمت بارلي تركيا أثناء تواجدها في العراق بعد قيام السفن الحربية التركية بتسليط أضواء راداراتها ثلاث مرات على فرقاطة فرنسية في يونيو الماضي، وقالت إن تركيا جزء من الحلف الأطلسي لكنها لا تتصرف على هذا النحو منذ أشهر.