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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا توصي بزيادة المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 02:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أوصت هيئة الصحة الفرنسية، أعلى هيئة استشارية فرنسية في مجال الصحة، بمضاعفة عدد الأسابيع التي تفصل بين تلقي جرعتي لقاح كورونا، لتتراوح ما بين 4 و6 أسابيع.

وأوضحت الهيئة، في بيان وفق ما أوردته شبكة «سكاي نيوز» في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن هذا التأجيل سيسمح بزيادة أعداد متلقي اللقاح بنحو 700 ألف شخص في الشهر الأول من بدء العمل به.

وذكرت الهيئة أن الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بالفيروس والقلق من تحور سلالات جديدة، يستدعيان الإسراع في حملات التطعيم لكبح جماح انتشار الوباء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى اختلاف المدد الفاصلة بين الجرعتين بين الدول؛ ما يجعل مضاعفة المدة أمرا منطقيا باعتبار أن الجرعة الأولى توفر قدرا كافيا من الحماية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن المدة الفاصلة بين الجرعتين في فرنسا هي 3 أسابيع للأشخاص المقيمين في دور المسنين والذين يمثلون أولوية، و4 أسابيع للآخرين بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي.

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