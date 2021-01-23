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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الجمعية الطبية البريطانية تحث على تقليص المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 02:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حثت الجمعية الطبية البريطانية، الحكومة على تقليص المدة الفاصلة بين جرعتي لقاح "فايزر - بايونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد من 12 أسبوعا إلى 6 أسابيع، وسط مخاوف من تعارض استراتيجية تأجيل الجرعة الثانية مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وفي خطاب موجهه إلى كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة البريطانية البروفيسور كريس ويتي، حذرت الجمعية من أن استراتيجية المملكة المتحدة أصبحت منعزلة بشكل متزايد عن العديد من البلدان الأخرى، مضيفة أنها تؤيد إعطاء الجرعة الثانية بعد مدة تصل إلى 42 يوما من الجرعة الأولى، مؤكدة أن إطالة المدة الفاصلة عن ذلك لا يتماشى مع التحليل الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية اليوم السبت.

وعبرت عن قلقها من أنه نظرا لعدم إمكانية التنبؤ بالإمدادات، قد لا تكون هناك أي ضمانات بأن الجرعات الثانية من لقاح فايزر ستكون متاحة في غضون 12 أسبوعا، وحثت كبير المسؤولين الطبيين على إجراء "مراجعة عاجلة" لهذا النهج.

وكانت الحكومة البريطانية قد اعتمدت استراتيجية تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها "بايونتك" الألمانية لما يصل إلى 12 أسبوعا، بدلا من مدة 3 أسابيع التي حددها المصنعون لتفصل بين الجرعتين، سعيا منها لمنح أكبر عدد ممكن من الأشخاص قدرا من الحماية الأولية.

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