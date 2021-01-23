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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تطرح تخفيض 50% لعواصم أوروبية

السبت 23/يناير/2021 - 02:24 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى - فاتن غلاب
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طرحت «مصر للطيران» تخفيض استثنائي بنسبة 50 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة وعدد من النقاط بقارة أوروبا.

وكانت الشركة قد طرحت تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير، وبين القاهرة وامستردام للسفر أيام 24 و27 و29 يناير، وبين القاهرة ولندن في الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير 2021 فقط.

وفي السياق، أعلنت الشركة عن استمرار التخفيضات بين مصر والمملكة العربية السعودية (الرياض – الدمام – جدة – المدينة – القصيم) بنسبة 35 % على درجة رجال الأعمال و25 % على الدرجة السياحية من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير والسفر حتى 15 مارس والعودة قبل 31 مارس 2021.

ويمكن للعملاء الاستفادة بالعروض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة في المطارات وعلى الطائرات ومراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com

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