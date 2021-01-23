النمسا: فرض 500 يورو غرامة على المتظاهرين ضد قيود كورونا

أعلن كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوي، أن جهاز الشرطة لن يتسامح مع التظاهرات الخاصة بالجماعات الرافضة لقيود كورونا، وأنه سيتم فرض غرامة قدرها 500 يورو على كل مشارك لا يرتدي الكمامة أو يراعى مسافة الأمان.وقال نيهمر، فى تصريحات اليوم السبت، إن مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع الماضية تم خلالها اعتقال 20 شخصا وتحرير 310 محاضر ضد مخالفى قواعد الحماية من كورونا.ولفت الوزير إلى أنه لن يسمح بتكرار ما حدث فى الأسبوع الماضي، عندما انطلق الآلاف فى وسط العاصمة دون كمامات ودون مراعاة أي مسافة.