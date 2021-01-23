انطلاق «اللعبة 2» على منصة شاهد vib غدًا

يعكف فريق عمل مسلسل "اللعبة 2.. ليفل الوحش" على تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر انطلاقه غدًا على منصة شاهد vib، ومن المقرر عرضه أيضًا خلال موسم رمضان المقبل على شاشة mbc مصر.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المسلسل تعرض لمشاكل انتاجية خلال الأيام الماضية أدت لتعطل تصويره على فترات طويلة، مما اضطر أسرة المسلسل لمد اسبوعان آخرين لانتهاء التصوير خلالهم بالتزامن مع العرض، حيث يستأنف المخرج معتز التوني التصوير غدًا الأحد مع منع الأجازات تمامًا وتكثيف ساعات التصوير سعيًا منه لإنهاء كافة مشاهد العمل.يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعة تقديم جزء ثان منه، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.