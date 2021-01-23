العراق: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار الحوار الاستراتيجي

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، إن بلاده ستطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان (السياسة الخارجيّة الفرص والتحديات)، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.وأضاف "سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق".