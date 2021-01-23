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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 9 سنوات لعاطل تاجر بالمخدرات فى السيدة زينب

السبت 23/يناير/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مخدرى الحشيش والهيروين وبالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح ناري "يدون ترخيص" في السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "عادل.ع"، بالاشتراك مع صديقيه، سبق الحكم عليهما بالاتجار في جواهر الهيروين والحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح.

وأضافت أمر الإحالة قيامهم باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام هو النقيب أحمد فرج بأن أطلقوا صوبه الأعيرة النارية من الأسلحة بحوزتهم قاصدين الهرب منه وقد بلغوا من ذلك مقصدهم.

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