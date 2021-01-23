مقتل 7 عناصر من داعش بضربتين جويتين للتحالف الدولي بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربتين جويتين للتحالف الدولي.وأوضحت الخلية، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن الضربة الأولى بسلسلة جبال قره جوغ بمحافظة نينوى، والأخرى ضمن قاطع كركوك.وفي السياق، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، وفقا لـ(نينا)، القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار والموصل، مشيرة إلى أنهم مطلوبون للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.