رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بن فرحان»: اتفاق السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية

السبت 23/يناير/2021 - 02:16 م
فيصل بن فرحان،
فيصل بن فرحان،
نيفين أشرف
طباعة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوصل لاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وقال في تصريحات صحفية اليوم السبت: "نأمل أن يكون لاتفاقات إسرائيل مع بعض دول المنطقة تأثير إيجابي على مسار السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وفيما يخص المصالحة الخليجية مع قطر، أوضح وزير الخارجية السعودي، أن اتفاق العُلا الذي تم إعلانه خلال أعمال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، قدم قاعدة صلبة وأساس قوي لتعاون عربي مشترك، مضيفًا: "سنعيد افتتاح سفارتنا في الدوحة خلال الأيام القادمة".

وتطرق "بن فرحان" إلى العلاقات السعودية التركية، مشيرًا إلى أن علاقات المملكة مع تركيا مستمرة مع اختلاف وجهات النظر بشأن التدخل التركي في شؤون بعض الدول الداخلية.

موضوعات متعلقة

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن