«بن فرحان»: اتفاق السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوصل لاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية.وقال في تصريحات صحفية اليوم السبت: "نأمل أن يكون لاتفاقات إسرائيل مع بعض دول المنطقة تأثير إيجابي على مسار السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".وفيما يخص المصالحة الخليجية مع قطر، أوضح وزير الخارجية السعودي، أن اتفاق العُلا الذي تم إعلانه خلال أعمال القمة الخليجية الـ 41 التي عُقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، قدم قاعدة صلبة وأساس قوي لتعاون عربي مشترك، مضيفًا: "سنعيد افتتاح سفارتنا في الدوحة خلال الأيام القادمة".وتطرق "بن فرحان" إلى العلاقات السعودية التركية، مشيرًا إلى أن علاقات المملكة مع تركيا مستمرة مع اختلاف وجهات النظر بشأن التدخل التركي في شؤون بعض الدول الداخلية.