الأمن العام يداهم بؤر إجرامية ومنطقتي «السحر والجمال»

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط، بورسعيد، الدقهلية"، «السحر والجمال» بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.وضُبط في أسبوع خلالها 570 متهم، وبحوزتهم 21 قطعة سلاح ناري، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 قطع سلاح أبيض، كما تم ضبط 29 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4763 حكم قضائى متنوع، وضبط 422 قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.