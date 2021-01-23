الحكم على 10 متهمين في «تظاهرات العياط» 29 مارس

حجزت محكمة الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم على 10 متهمين - غيابيا- في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طواريء جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طواريء جنوب الجيزة، للحكم في جلسة 29 مارس.وصدر القرار برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة وبحضور الاستاذ حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.وأتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.و اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.