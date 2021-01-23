لهذه الأسباب رفضت فاطمة رشدي الانضمام للفرقة القومية

أطلق عليها لقب سارة برنار الشرق، كما لقبت بغادة الكاميليا تيمنًا باسم المسرحية التي لعبت بطولتها، لم تكتفِ بتجربة المسرح الذي صالت وجالت علي خشبته، إنما اتجهت إلي السينما، ولم تحبطها تجربتها السينمائية الأولي الفاشلة خلال فيلم "فاجعة فوق الهرم" 1928 مع المخرج بدر لاما وأكملت طريقها حتي لمع نجمها من خلال فيلم "العزيمة" 1939 مع رائد الواقعية المصرية المخرج كمال سليم.. إنها الفنانة فاطمة رشدي التي تحل اليوم الذكرى الــ25 لرحيلها.رفضت فاطمة الانضمام للفرقة القومية حين نشأت بعد كساد المسرح في ظل الحرب العالمية الثانية، رغم أن المرتب كان 50 جنيهًا في الشهر، وعن سبب رفضها يقول الروائي خيري شلبي:رفضت حتى لا تصبح مجرد أداة في يد أحد، وانتقامًا من كلمة عابرة قالها لها خليل مطران مدير الفرقة وهو يفاوضها علي الانضمام٬ حيث طلب منها أن تنسي الماضي أي تنسي تاريخها كنجمة وصاحبة فرقة، يعني طلب منها أن المستحيل.هذا بالضبط هو ما جعلها تفضل الإنزواء في سنوات الشيخوخة وترفض كل شيئ مضاد للتقاليد التي تربت عليها وساهمت في تأسيسها كبيرة، نفت نفسها في مدينة بورسعيد كامرأة عادية تبحث عن قوتها يوما بيوم ورفضت الانتفاع بأي شيئ من الوسط الفني الجاحد حتي الشقة التي اشتراها لها لفيف من الفنانيين ما كادت تتسلمها حتي تركتها ورحلت إلي الرفيق الأعلي.كانت فرقة فاطمة رشدي أكبر ضلع في انتعاش المسرح المصري وتفوقت على فرقة رمسيس بفضل عزيز عيد الذي أطلق العنان لعبقريته الإخراجية والإدارية، قدمت الفرقة نحو 224 مسرحية من الأدب الرفيع ما بين مترجم ومؤلف، وبفضل عزيز عيد استطاعت الصمود في وجه التيارات الهزلية التي اضطرت إليها جميع الفرق الأخري جريا وراء المكسب وتملقا للغرائز الرخيصة للإنسان.أصرت الفرقة على المستوى فكانت معظم مسرحياتها باللغة العربية الفصحي، خصوصًا المترجمة وذات الطابع التاريخي، وكان ذلك منهجا لا تحيد عنه الفرقة، لدرجة أن الجمهور وفي أول ليلة عرض للفرقة هاج وتذمر من ارتفاع مستوي النص، وطالب بالرقص والمغنى، ولم يقبل عزيز إسدال الستار، بل توقف في مكانه لبرهة حتي هدأ الضجة، ثم خرج عن الدور الذي كان يمثله متقدما من الجمهور خطوة وخاطبهم بسخرية لاذعة:"عاوزين إيه؟ عاوزين سير؟ شقلبة يعني؟..كده؟" وأتي بحركة بهلوانية أضحكتهم ثم أعتدل في وقفته:"إننا نقدم فنا رفيعًا.. إذا لم يعجبكم فانصرفوا" لكنهم لم ينصرفوا بالطبع، وهاجوا قليلا٬ وخرجت الفرقة في حراسة البوليس، إلا أن الجمهور سرعان ما عاد إلي الفرقة في طلب هذا الفن الرفيع٬ وأصبح أكبر سند للفرقة.ويؤكد شلبي: بهذا تكون الفرقة قد أسهمت في صنع الجمهور القادر علي التذوق، حتى أصبح يطلب من الفرقة مسرحيات بعينها سبق عرضها، ما اضطر الفرقة إلي تخصيص أربعة أشهر في العام موزعة علي جميع الشهور لإعادة تقديم بعض المسرحيات المطلوبة من الجمهور مع المسرحيات الجديدة باستمرار.