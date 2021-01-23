تنفيذ نصف مليون حكم قضائى خلال أسبوع

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في تنفيذ 536276 حكم قضائى، ضمت 2321 حكم جناية، 194709 حكم حبس، 262813 حكم غرامة، و76433 مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.وينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.