الأمن العام يضبط 1924 تاجر مخدرات فى أسبوع

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط 1735 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1924 متهما، في حملات استمرت أسبوع.وضبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر الحشيش، وزنت 205٫241 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 280٫227 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 38٫290 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 4٫461 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 27٫521 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 650 جراما، 45674 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.