حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، اليوم السبت، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان قد تداول عدد من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط عاطلان وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، هاتف محمول".وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.