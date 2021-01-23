السعودية: لا حوار مع إيران إلا إذا غيرت سياستها

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن جماعة الحوثي تعرقل مساعي المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب المتفاقمة في اليمن، مطالبًا إيران بتغيير سياستها الراهنة المزعزعة لأمن المنطقة.وقال"بن فرحان"، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "نسعى إلى إنهاء الحرب في اليمن وجماعة الحوثي هي العائق أمام ذلك"، مضيفًا: "ننصح النظام الإيراني بتغيير سياساته المزعزعة للاستقرار".وحذر "بن فرحان" من أن تسارع وتيرة إنتاج اليورانيوم لدى طهران تدل على أن الحماية المتوفرة في الاتفاق النووي التي تقوض قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي لم تكن كافية.وأكد وزير الخارجية السعودي أن الوقت لن يكون مناسبًا لفتح حوار مع إيران إلا إذا غيرت سياستها، مشيرًا إلى أن أوروبا تتفهم أن الاتفاق النووي به أوجه نقص.