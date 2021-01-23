سلطنة عمان تؤكد موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني

أكدت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، وعلى استمرار تكثيف المساعي العمانية لخدمة القضية الفلسطينية، ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلمها السفير العماني سالم بن حبيب العميري، خلال لقائه مع مستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي.وأعرب الخالدي، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذا الموقف الأخوي من السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، مثمنا الدعم الثابت والمتواصل من قبل الأشقاء في عمُان للحقوق الفلسطينية المشروعة بالحرية والاستقلال والدولة.كما نقل تحيات الرئيس محمود عباس للسلطان هيثم بن طارق، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.