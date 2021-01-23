خطة لتطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى بكفر شكر

أعلنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة عن خطة تطوير شامل لكورنيش النيل بالمدينة بطول 400 مترا ليكون متنفسا وممشى مجاني للمواطنين وأسرهم لقضاء أوقات فراغهم والتنزه بطول الكورنيش التى سوف تتمتع به المدينة ويكون منظرا خلابا على ضفاف نهر النيل.حيث تم توحيد المنظر والشكل العام الكورنيش للاستماع برؤيته تمهيدا لتركيب الرخام وحديد كريتال وتركيب انترلوك وبلدورة فضلا عن غلق فتحة على شاطئ نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة كان يستغلها الشباب فى السباحة داخل نهر النيل والتى طالب الأهالى بغلقها كثيرا نظرا لتسببها فى مصرع وغرق العديد من شباب المركز والمدينة بجانب استغلالها مغسلة لغسيل التوك توك والسيارات وإتلاف الرصيف والطريق العام.وطالب الأهالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة افتتاح حديقة الطفل بكورنيش النيل أمام المحكمة والمغلقة منذ سنوات دون تشغيل والاستفادة من موقعها المميز لصالح جموع المواطنين وذلك لتكون متنفسا لأهالي المدينة وقرى الوحدات المحلية بدلا من كونها الآن خرابة ومرتع للزواحف والكلاب الضالة ومسرح للجريمة ليلا.وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش النيل بالمدينة بمسافة 400 متر تبدأ من أمام المعهد الدينى الأزهرى وصولا إلى محطة مياه الشرب مشيرا أننا نعمل على إسعاد أهالينا المواطنين فى رؤيتهم واستمتاعهم بنهر النيل الذى تتمتع به المدينة ذات التاريخ السياسي العريق.وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية، أنه تم إزالة الحشائش بمعرفة عمال مجلس المدينة لتطهير محيط الكورنيش من الحشرات والزواحف وتهذيب أشجار الكافور حفاظا على حياة المواطنين من تساقط أفرع منه على رواد الكورنيش فى فصل الشتاء وتسببت في مصرع أحد الشباب.وأوضح رفعت أنه تم إنشاء حديقتين بالمدينة أمام شبكة الكهرباء ليكونوا متنفسا مجانيا للأهالى واستمتاعهم وقضاء أوقات فراغهم ولهو أطفالهم بعيدا الزحام والتكدسات حفاظا على سلامتهم مشيرا أننا نعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين من خلال استكمال كافة الخدمات والمرافق للارتقاء بمستوى معيشتهم.