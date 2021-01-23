ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل لـ8.75 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8.75 مليون حتى الساعة 07.30 صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 215 ألفًا و243 حالة.ووصل عدد المتعافين إلى 7.75 مليون شخص من المصابين من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 47 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.