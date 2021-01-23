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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى البرازيل لـ8.75 مليون

السبت 23/يناير/2021 - 02:29 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 8.75 مليون حتى الساعة 07.30 صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 215 ألفًا و243 حالة.

ووصل عدد المتعافين إلى 7.75 مليون شخص من المصابين من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ومر نحو 47 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.

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