دعم مشروعات الصحة في الشرقية بأكثر من نصف مليار جنيه خلال 2020

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المشروعات الصحية بالمحافظة خلال عام 2020 نالت قدرا كبيرا من اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من نصف مليار جنيه، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.وأوضح مسعود، أنه جرى الانتهاء من العديد من المشروعات الصحية خلال 2020 بقيمة مالية بلغت 190 مليون جنيه، منها "مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بههيا بتكلفة 130 مليون جنيه، المراكز الطبية بالأحياء 15، 29، 11، 16 بالعاشر من رمضان بتكلفة 36 مليون جنيه، الوحدة الصحية بحمد موسى بأبو كبير بتكلفة 4.7 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالدمييـن بفاقوس بتكلفة 4 ملايين جنيه، استكمال تطوير وإنشاء سور وحدة الهيصمية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وتطوير وحدة سنيطة الرفاعييـن بتكلفة 500 ألف جنيه، وتوصيل مرافق وشراء مولدات كهربائية وغسلات مركزية وأجهزة للمشروعات الصحية بتكلفة 13.6 مليون جنيه".وأضاف، أنه تم توفير اعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجارية للمشروعات الصحية بالمحافظة بقيمة 219 مليون جنيه، لتطوير كل من مستشفى كفر صقر المركزي بقيمة 100 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال بها بقيمة 28 مليون جنيه حتى الآن، ومستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق وإنشاء مبنى جديد بقيمة 72 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال بقيمة 24 مليون جنيه حتى الآن، والمركز الطبي بالحسينية بقيمة 19 ملايين جنيه، وتم تنفيذ أعمال بقيمة 4.5 مليون جنيه حتى الآن، ووحدات طب الأسرة "كفر عوض الله حجازي بالزقازيق، المهدية بههيا، سعدة أبو خليل بفاقوس"، بقيمة 15 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح بقيمة 4 ملايين جنيه، ومجمع النفايات الطبية الخطرة بالخطارة بقيمة 18 مليون جنيه.وتم تطوير وافتتاح أقسام طبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع المجتمع المدني بقيمة تقديرية بلغت 136 مليون جنيه، حيث تم تطوير وإفتتاح أقسام طبية جديدة بمستشفي ههيا المركزي بتكلفة تقديرية بلغت 6 ملايين جنيه، منها "قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم النساء والتوليد، وقسم الأطفال، وقسم الحضانات، وحدة معالجة المياة للكلي الصناعي"، كما تم تطوير مستشفى القنايات المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 13.3 مليون جنيه، منها "واجهة المستشفى، وقسم العناية المركزة، وقسم الكلى الصناعي، وقسم العناية المركزة للأطفال، وشراء مولد كهربائي، وتطوير مستشفى الزقازيق العام بتكلفة تقديرية بلغت 23.6 مليون جنيه، مستشفى صدر الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 9.6 مليون جنيه،، كما تم دعم السفارة الكورية لمستشفى الصالحية بتانك الأكسجيـن، وجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين جنيه، وتطوير مستشفى الحسينية المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 6.2 مليون جنيه، منها "إنشاء وتجهيز عناية مركزة لمصابي كورونا، وتوفير جهاز أشعة مقطعية".كما تم تطوير مستشفي السعديين المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليون جنيه، منها "قسم الإستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، وقسم الحميات، وقسم العناية المتوسطة، وقسم الأطفال"، وإحلال وتجديد مكتب صحة ثان الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدرسة للتمريض بمستشفي مشتول السوق المركزي، وتجهيز وتشغيل العناية المركزة، وتوسعة قسم الحضانات بالمستشفي، بتكلفة تقديرية بلغت 3.4 مليون جنيه، كما تم تطوير بنك الدم بمستشفي فاقوس النموذجي، وترميم مبنى الإدارة بالمستشفي، بتكلفة مليون جنيه، كما تم إنشاء وتجهيز مركز الأمراض التنفسية بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، مخصص بها 15 غرفة عزل، بتكلفة تقديرية بلغت 11.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز وحدة الحضانات الجديدة بالمركز الطبي بصان الحجر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.وأكد أنه وبالإضافة إلي الدعم الحكومي لمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بالأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت 30 مليون جنيه، منها "دعم أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بـ46 ماكينة غسيل كلوي، وعدد 15 كرسي، بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه، من خلال صندوق تحيا مصر، ودعم أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بــ49 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة أكثر من 10 مليون جنيه، ودعم المحافظة بعدد 33 جهاز تنفس صناعي للعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه، ودعم مستشفي بلبيس بتجهيزات طبية لتشغيل مبني الطوارئ الجديد وتجهيز قسم عمليات الطوارئ منها 6 جهاز تنفس صناعي، منظار جراحي، جهاز تحليل دم، 2 جهاز أشعة متنقل، جهاز أشعة ثابت، جهاز سونار، 5 جهاز مولد أكسجيـن، 2 ترابيزات عمليات، 2 جهاز تخدير، وجهاز صدمات، وجهاز كي، وأطقم آلالات جراحية، وشفاط جراحي، 37 سرير عناية وداخلي، بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه، ودعم مستشفي ههيا بعدد 2 جهاز تخدير، وعدد 500 أسطوانة أكسجيـن للمحافظة، بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه، ودعم الشرقية بجهاز تبرع ببلازما المتعافيـن وتحويل الشرقية مركز إقليمي لسحب بلازما المتعافيـن من فيروس كورونا من خلال معالي وزيرة الصحة والسكان.وفي إطار تضافر جهود مؤسسات ورجال المجتمع المدني لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، بتكلفه تقديرية بلغت 22.6 مليون جنيه، منها "دعم المستشفيات بـ34 جهاز تنفس صناعي، لدعم العنايات المركزة، بتكلفه تقديرية بلغت 8.7 مليون جنيه، ودعم المستشفيات بعدد 25 ماكينة غسيل كلوي، لدعم وحدات الكلي الصناعي، بتكلفة تقديرية بلغت 5 مليون جنيه، ودعم مستشفي بلبيس بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه 4.25 مليون جنيه، ودعم مستشفي منيا القمح بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه 4 مليون جنيه، ودعم مستشفي الإبراهيمية المركزي بجهاز منظار جراحي بتكلفة 650 ألف جنيه.