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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ضي»: أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» 30 يناير

السبت 23/يناير/2021 - 01:58 م
جاليري ضي
جاليري ضي
جمال عاشور
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أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، فى بيان صحفي له ظهر اليوم، أن الفنان الدكتور أحمد نوار سيفتتح معرض "مبدعون خالدون" الذي ينظمه الجاليري في نسخته الثالثة بمقره بالمهندسين، مساء السبت المقبل 30 يناير.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب، إن المعرض يقام سنويا للفنانين الراحلين الرواد الذين لهم بصمات علي الساحة التشكيلية المصرية وبأسماء مختلفة عن كل دورة، ويستمر لمدة 20 يوما.

ويتضمن المعرض هذا العام أعمال الفنانين الراحلين "زكريا الزينى – أدم حنين- حسين محمد يوسف- زينب عبدالحميد –محمود أبو المجد – صبرى عبد الغنى- عايدة عبد الكريم –عفت ناجى – مصطفى متولى- كمال عبيد- محمد رياض سعيد- فتحى أحمد- حسين الجبالى – صلاح عبدالكريم –حسن صادق- أحمد أمين عاصم – مصطفى احمد – ناجى شاكر- وديع شنودة – نعيمة الشيشنى- محمد الزاهد – محسن شعلان- زهران سلامة – كمال خليفة- كامل غندر- جمال عبد الحليم – محمد عبدالعال- مصطفى مشعل – بدوى سعفان- روحية توفيق- فاروق وهبه- سامح البنانى- محمد درويش زين الدين – رفعت أحمد- رؤوف رأفت – فايزة محمود – محمود عبدالله- يوسف كامل وعبد الحميد حمدي".

ويشهد المعرض تخصيص جناح لأعمال الفنانين الكبار زكريا الزيني وصبري عبدالغني الذي وافته المنية مؤخرا، ومحمود أبو المجد الذي يقتني جاليري ضي كل أعماله، وسامح البناني ومصطفي مشعل ومحمد الزاهد وزهران سلامة ومصطفي عبدالله.

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