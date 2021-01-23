«سياحة مستقبل وطن» تناقش مشاكل القطاع الأحد

قال هشام إدريس، عضو غرفة الشركات السياحية، إن أمانة الجيزة للسياحة بحزب مستقبل وطن ستعقد لقائها الخامس أونلاين الأحد المقبل تحت عنوان "متابعة مبادرات حلول مشاكل القطاع السياحي وتفعيلها".وأكد إدريس، إن الاجتماع سيناقش مراجعة للمبادرات الخاصة بالبنوك لدعم القطاع السياحي، والموضوع الثاني التأمينات الاجتماعية، مع عرض ومناقشة العديد من التساؤلات حول آلية المبادرات السابقة ومدى ملائمتها لحجم كارثة كورونا التي يواجهها القطاع، ومدى تفعيل هذة المبادرات وما هي معوقات تنفيذها على أرض الواقعو وماهى التوصيات المقترحة للاستفادة من هذة المبادرات؟.