ضبط 1916 قضية تهرب ضريبي بقيمة 4 مليار و29 مليون جنيه

تمكنت مباحث الضرائب بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 1916 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 166 قضية ضرائب عامة.وكشف 273 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 189 قضية فى مجال الجمارك، 18 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 254 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 700 حكم قضائى، 296 قضية تحرى مدين ولجان فحص.وضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم «إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى»، 10 قضايا فى مجالات «اختلاس مال عام، إستيلاء على المال العام، إضرار بالمال العام، إحتيال مصرفى، إحتيال عبر الإنترنت، غسل أموال، كسب غير مشروع» بقيمة إجمالية بلغت 4029703683 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.