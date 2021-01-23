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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات فى السلام ومدينة نصر

السبت 23/يناير/2021 - 02:31 م
ضبط تجار
ضبط تجار
هدير مصطفي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، فى القبض على 3 تجار مخدرات عقب تداول صور لهم على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك- أثناء بيعهم تلك السموم بمنطقتى السلام ومدينة نصر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت تداول صورة على موقع التواصل الااجتماعى- فيس بوك- تتضمن قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته «كمية من الإستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض- مطواة».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وفى ذات السياق، تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى- فيس بوك- تضمن شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى.

وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما «كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، مبالغ مالية، هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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