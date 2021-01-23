ضبط 3 تجار مخدرات فى السلام ومدينة نصر
السبت 23/يناير/2021 - 02:31 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، فى القبض على 3 تجار مخدرات عقب تداول صور لهم على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك- أثناء بيعهم تلك السموم بمنطقتى السلام ومدينة نصر.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت تداول صورة على موقع التواصل الااجتماعى- فيس بوك- تتضمن قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته «كمية من الإستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض- مطواة».
وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وفى ذات السياق، تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى- فيس بوك- تضمن شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى.
وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما «كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، مبالغ مالية، هاتف محمول».
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت تداول صورة على موقع التواصل الااجتماعى- فيس بوك- تتضمن قيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته «كمية من الإستروكس المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض- مطواة».
وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.
وفى ذات السياق، تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى- فيس بوك- تضمن شكوى من أحد المواطنين من قيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات باستهداف المنطقة محل الشكوى.
وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما «كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، مبالغ مالية، هاتف محمول».
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.