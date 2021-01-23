14 وفاة و467 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و686 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.