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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يثمن جهود مصر لدعم وإنجاح اجتماعات المسار الدستورى الليبي

السبت 23/يناير/2021 - 01:47 م
مصطفى الجندى
مصطفى الجندى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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ثمن مصطفى الجندى، المستشار السياسى للبرلمان الإفريقى، جهود مصر وما قدمته في دعمها للمسار الدستورى الليبى حتى توج باتفاق ليبي – ليبي تم بمدينة الغردقة المصرية لخدمة المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

ورحب الجندى، فى بيان اليوم، باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية في الغردقة بالتوجه للاستفتاء على مشروع الدستور لكى يقرر ويعبر الشعب الليبى عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشروع الدستور الليبى الذى سيتم الاتفاق عليه وطرحه أمام الشعب الليبى سوف يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور تميهيدا لإجراء الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام لتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية.

وناشد المستشار السياسى للبرلمان الإفريقى جميع القوى السياسية داخل ليبيا والشعب الليبى الشقيق بالالتفاف حول مشروع الدستور لإنهاء جميع التدخلات الخارجية داخل الشأن الليبى الداخلى، معربًا عن ثقته التامة فى تغليب الشعب الليبى للمصالح العليا لليبيا لعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا وإنهاء كافة الصراعات والانقسامات وتوحد الليبيين لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية ومحاولات القوى الخارجية فى السطو على مقدرات وثروات الشعب الليبى.

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