روسيا تنتج 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم السبت، إنتاج 7.6 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأشارت جوليكوفا، في تصريحات إعلامية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه تم بالفعل تسليم 2.1 جرعة من اللقاح إلى مختلف مناطق البلاد، موضحة أن الفرق الكبير بين الإنتاج والتوزيع يرجع إلى أن التصنيع يتم في أوقات مختلفة ولضمان جودة وسلامة اللقاح يتم تمريره عبر جهات مراقبة الجودة.ولفتت جوليكوفا إلى أن هناك زيادة إضافية متوقعة في الإنتاج خلال الأسبوع المقبل، ولذلك ستتوسع فرص التطعيم للمواطنين الروس.جدير بالذكر أن حملات التطعيم الجماهيرية بدأت في مختلف مناطق روسيا يوم الإثنين الماضي الموافق 18 يناير.