محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالموقف الجديد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، وذلك لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواقف العامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.كما تفقد شارع إبراهيم المغازى، وذلك لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الشارع والرصف بالإنترلوك، مشددًا على مساعدة أصحاب المحلات بإزالة التعديات دون أضرار.كما تفقد شارع النبوى والمهندس لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة موجهًا بتكوين 5 فرق من مجلس المدينة لمساعدة أصحاب المحال فى أعمال إزالة التعديات فى الشارع العمومي دون إضرار بهم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة دورة المياه العامة بالشارع.كما تفقد شارع عبدالهادى راضى لمتابعة أعمال التجميل والرصف بالإنترلوك وإقامة مقاعد لراحة المواطنين من بداية الشارع لآخره، موجهًا بتوسعة الرصيف الجانبى بشارع الجيش لتسيير العملية المرورية للمواطنين وتشجير الجزيرة الوسطى بداية من ميدان النصر حتى إشارة المرور أمام عمر أفندى.