زيمبابوى تعلن عاصمتها بؤرة لتفشى كورونا

أعلنت السلطات في زيمبابوي عن أن العاصمة هراري باتت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تسجيل نصف حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد في العاصمة هراري وحدها وهو تطور يعزى إلى التراخي في مراعاة البروتوكولات التي وضعتها الحكومة لاسيما من جانب قاطني المناطق عالية الكثافة السكانية.تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة هراري نحو ألف حالة إصابة بكورونا يوميًا في مؤشر ينذر بانتشار الوباء بسرعة في جميع أنحاء البلاد.ونصح الخبراء بالقطاع الصحي حكومة زيمبابوي بالاستفادة من نظام الإغلاق المشدد الذي فرضته السلطات مؤخرًا لضمان تقليل التحركات غير الضرورية للأفراد من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وشهدت زيمبابوي ارتفاعًا في عدد الإصابات بحالات كورونا، حيث تخطت 30 ألف حالة و962 حالة وفاة منذ أول حالة جرى الإبلاغ عنها بالبلاد في 20 مارس 2020.وكانت حكومة زيمبابوي قد أصدرت الأسبوع الماضي توجيهات جديدة حول كيفية دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة على دفن الموتى في المدن التي ماتوا فيها وليس نقلهم للدفن في مدنهم الأصلية ومساقط رءوسهم، كما كان الأمر معتادًا من قبل، في خطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الدولة الواقعة جنوب القارة.