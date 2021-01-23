رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تثمن الاعتماد الأممي لقرار مصر لحماية المواقع الدينية

السبت 23/يناير/2021 - 01:45 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذى قدمته مصر والسعودية والمغرب بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية"، بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية وللدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت إسماعيل، في بيان، إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر فى مقدمة دول العالم التى رسخت قيم السلام والتسامح والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم وأن هذه القيم الإنسانية رفيعة المستوى أصبحت منهاج عمل شامل تطبقه مصر على أرضها التى أصبحت تسع كل شعوب العالم بمختلف اتجاهاتهم السياسية والعقائدية.

ووجهت إسماعيل التحية والتقدير إلى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على تصريحاته التي أكد فيها أن القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر، حيث يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لدعوات الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف معلنة اتفاقها التام مع تأكيد السفير محمد إدريس أن اهتمام مصر بهذا المجال ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك ومن واقع مسئوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.

ويطالب القرار السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسئولية الأساسية في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة الوطنية.

موضوعات متعلقة

سبب مشادة عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة بيراميدز وسموحة

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح المعرض الجماعي «نوستالجيا»

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة