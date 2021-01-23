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سياسي

على غرار «تحيا مصر».. أول تشريع لإنشاء صندوق لدعم المزارعين

السبت 23/يناير/2021 - 01:43 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد دمرداش
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، يستهدف دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل أو الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.

وأكد دمرداش، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة، موضحًا أن القانون يستهدف إنشاء صندوقا قوميا كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج، ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاإصابة والكوارث ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة لإعانتهم على الحياة ومتطلباتها وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم.

وأكد النائب، أن مشروع القانون الذى يعتبر الأول من نوعه حدد مصادر وموارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضى الزراعية.

وقال إن المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم بصورة متوازنة ومتكاملة، موضحا أن مشروع القانون حدد موارد متنوعة ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء خدماته.

وأوضح، أن موارد الصندوق من تتكون من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز 500 جنيه من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى وحصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لللواحد، ويلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، و100 جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته 5 جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، إن مواد مشروع القانون حددت صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته، بحيث يقدم دعمًا ماليًا أو عينيًا للفلاحين وعمال الزراعة خاصة فى حالات الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها والأضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف، أن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014، وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشروع القانون سوف يحظى بموافقة أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، لأنه يرفع عن كاهلهم جميع المشكلات والأزمات التى يعانى منها المزارع المصرى على مستوى الجمهورية.

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