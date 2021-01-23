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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس تجليس «الأنبا توما حبيب» في سوهاج

السبت 23/يناير/2021 - 01:42 م
الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
مونيكا جرجس
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احتفل الأقباط الكاثوليك بسوهاج بتجليس «الأنبا توما حبيب» مطرانًا لسوهاج، خلفًا للأنبا باسيليوس فوزى الذى تم تنصيبه مطرانًا للمنيا فى ديسمبر الماضى، حيث اعتمد قداسة البابا فرنسيس قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطرانًا لإيبارشية سوهاج فى الثالث من أكتوبر الماضى.

وترأس القداس غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر والمطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، وأعضاء السينودس المقدس الأنبا يوسف ابو الخير المدبر الرسولى لكرسى سوهاج، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الاسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس المطران الفخرى لإيبارشية المنيا، والأنبا عمانوئيل مطران الأقصر، والأنبا باخوم المعاون البطريركى، والأنبا باسيليوس فوزى مطران المنيا، والأنبا دانيال مطران الإسماعيلية ومدن القناة، وبمشاركة الشمامسة الإكليريكيين والكورال الإيبارشى.

أقيم الإحتفال بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا، وتقدم أعضاء السينودس المقدس بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، لإرسالهم برقية تهنئة بالسيامة الأسقفية.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب مواليد سوهاج في 6 يوليو عام 1963، حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، فى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت في الجامعة الأوربانية الحبرية في روما التابعة لمجمع إنتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنًا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثاني، وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراة فى القانون الكنسى وحصل على درجة الإمتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الاكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، ثم خدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وايران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا وحاليًا فى مالطا، وفى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا درجة مونسنيور، وهو أول كاهن قبطي كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوي بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.

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