«مثلى الجنس».. معلومات عن وزير النقل فى فريق بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بمرشحه لمنصب وزير النقل، مثلي الجنس، بيت بوتيدجيدج، واصفًا إياه بأنه "قائد ووطني"، وترصد الدستور أبرز المعلومات عنه:- أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.- ويبلغ بوتيدجيدج من العمر 38 عامًا.- وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، في ولاية إنديانا.- خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشّحًا مغمورًا.- حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطي اليساري، بيرني ساندرز.