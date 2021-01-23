«مثلى الجنس».. معلومات عن وزير النقل فى فريق بايدن
السبت 23/يناير/2021 - 02:38 م
ريم محمودطباعة
أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بمرشحه لمنصب وزير النقل، مثلي الجنس، بيت بوتيدجيدج، واصفًا إياه بأنه "قائد ووطني"، وترصد الدستور أبرز المعلومات عنه:
- أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.
- ويبلغ بوتيدجيدج من العمر 38 عامًا.
- وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، في ولاية إنديانا.
- خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشّحًا مغمورًا.
- حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطي اليساري، بيرني ساندرز.
- أول وزير في تاريخ الولايات المتحدة يجاهر بمثليته الجنسية.
- ويبلغ بوتيدجيدج من العمر 38 عامًا.
- وهو رئيس سابق لبلدية ساوث بند، في ولاية إنديانا.
- خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشّحًا مغمورًا.
- حقّق شعبية واسعة قبل أن ينسحب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور الديمقراطي اليساري، بيرني ساندرز.