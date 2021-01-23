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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل حالات إصابة جديدة بسلالة كورونا البريطانية

السبت 23/يناير/2021 - 02:47 م
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت الفلبين اليوم السبت، مزيدًا من حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا سريعة العدوى، بعد فترة قصيرة من تخفيف القيود المتعلقة بالعمر في بعض المناطق.

وقال وزير الصحة، فرانسيسكو دوك إنه تم تأكيد إجمالي 17 حالة من سلالة مختلفة للفيروس هي"بي117." التي تم رصدها أولًا في بريطانيا.

وأضاف أنه من بين تلك الحالات، 14 حالة لم يكن لديها أي تاريخ سفر أو التعرض للفيروس بشكل كبير.

وقال دوك للصحفيين "كانت مسألة وقت فقط قبل وصول السلالة إلى البلاد".

وذكر خبراء صحة أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت هناك حالات انتقال محلية لسلالة "بي117" للفيروس.

وكان قد تم تأكيد الحالة الأولى، التي تم رصدها قبل حوالي أسبوع، لدى وكيل عقارات 29 عاما، كان قد سافر إلى دبي في ديسمبر الماضي وعاد إلى مانيلا.

جاء الإعلان بعد أن رفعت السلطات حظرًا صارمًا للتجوال عن السكان ممن تتراوح أعمارهم ما بين عشر و65 عامًا في مناطق، تتراجع فيها معدلات العدوى.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجير إن الخبراء يدرسون توصية لتأجيل تخفيف القيود المتعلقة بالعمر، لاسيما بالنسبة للأطفال.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت 1797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 511 ألفًا.

وارتفعت حصيلة الوفاة بسبب الفيروس بواقع 54 حالة لتصل إلى عشرة آلاف و190 حالة.

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