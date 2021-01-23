العلاقات العامة بتعليم القاهرة تعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل

اجتمعت منيرة أسامة مدير إدارة العلاقات العامة بتعليم القاهرة، "أون لاين" مع مسئولى العلاقات العامة بالإدارات التعليمية لوضع خطة العمل خلال الفترةالراهنة، وتناول الاجتماع، رقمنة العلاقات العامة والمقترحات والتحديات والإحتياجات التدريبية، كما تناول الاجتماع عمل الكل وأهمية التواصل المستمر مع فريق العلاقات العامة، وكذلك الإبتكار وسيلة لللتميز وعنوان التفوق.وناقش الاجتماع السبل التثقيفية تحت عنوان "زود معلوماتك وثقف نفسك بصفة دائمة"، كما ناقش الاجتماع اختلاف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأن كل إدارة لها طبيعة خاصة لمخاطبة الجمهور وسرعة التواصل والوصول للهدف، كما ناقش مرونة الأداء مع رؤية القائد تبرز النجاح وإتيكيت الملابس وبساطة المظهر، كما تطرق لمظاهر الاحتفال بعيد الشرطة من خلال العمل أون لاين وأفكار جديدة.