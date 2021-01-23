ضبط 104 كيلو لحوم ودجاج منتهية الصلاحية بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن قطاع جنوب الشرقية برئاسه عاطف عراقي حسن، شن حملات مكبرة على محال بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.وأضافت عبدالرحمن، أن الحملات أسفرت عن ضبط 30 كجم بانيه دجاج و20 كجم دجاج مفروم و25 دجاجة جميعها مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح رقم 152 ضد صاحب المحل، وتم ضبط 12 كجم أجنحة دجاج و22 كجم أوراك و10 كجم صدور دجاج و10 كجم كبدة مجهولة المصدر، بمحل بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر جنح صاحب المحل، وتحرير محضر جنح رقم 154 ضد صاحب محل جزارة لعدم إعلان أسعار اللحوم المعروضة للبيع، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل مأكولات بحرية، ومحضر ضد محل مشويات، لعدم إعلانهما عن أسعار المأكولات والواجبات الغذائية المقدمة للمواطنين.