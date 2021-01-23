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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 578 ألف سيدة ضمن «100 مليون صحة» لدعم صحة المرأة بالمنيا

السبت 23/يناير/2021 - 01:35 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 578 ألفا و468 سيدة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

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