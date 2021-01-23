«عربية النواب» تدين التفجير الانتحارى بالعاصمة العراقية بغداد

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة التفجير الانتحاري الذى وقع فى العاصمة العراقية بغداد بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 21 قتيلًا و44 جريحًا، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولى تجاه مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة ستكون لها آثاره السلبية والخطيرة على الامن والسلم الدوليين.وأكد "أباظة"، في بيان، أن مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية من الجماعات الارهابية والتكفيرية أصبحت تتكرر وبصفة مستمرة، خاصة داخل مثل هذه المناطق التى تقع فى قلب العاصمة العراقية بغداد وغيرها من عواصم العالم، وذلك الأمر يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدى لظاهرة الإرهاب ومحذرًا المجتمع الدولى من الإرهاب.وطالب النائب بوضع استراتيجية عالمية من اجل التوصل الى آلية تكفل المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.