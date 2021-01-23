كتاب جديد يكشف كيف انتشر التطرف في مدارس فرنسا

سلطت صحيفة "Neue Zürcher Zeitung " السويسرية الناطقة باللغة الألمانية الضوء على الكتاب الذي صدر حديثا لكاتبه الفرنسي"جان بيير أوبين" والذي يحمل عنوان "كيف ندع الإسلام السياسي يخترق المدارس"ووفقا للكتاب، فقد تطرق الكاتب إلى انتشار الفكر الإسلامي المتطرف في المدارس، وفي فرنسا على وجه التحديد، حيث اعتبر الكاتب الفرنسي أن الفكر الاسلامي المتطرف في المدارس يقوده الشباب المسلم المتطرف وخاصه القادمين من المغرب العربي.وأضاف الكاتب الفرنسي في كتابه، ان الشباب المسلم المتطرف القادم من شمال أفريقيا يستخدم العنف اللفظي والجسدي احيانا ضد المخالفين لهم في العقيدة، فضلا عن رفضهم التام للقيم الغربيه.وتابع الكاتب: أنهم يرفضون على سبيل المثال فِي المدارس صالات اللياقه البدنية المختلطة، كما برفضون المشاركة في دروس السباحه او حضور درس البيولوجيا لانها تتطرق لموضوعات مختلفة مثل الجنس على سبيل المثال.وأضاف الكاتب: أن هؤلاء الشباب المتطرف يرى أن المرأة مكانها الوحيد في البيت ولا يحق لها ممارسة أى مهن خارج المنزل، كما طالب الكاتب السلطات والحكومة الفرنسية بالتحقيق لمعرفة مدى انتشار هذا الفكر المتطرف في مدارس فرنسا وكيف يتم ايقافه.وكشف الكاتب: ان السبب الرئيسي لمشاكل اليوم في العالم الإسلامي نفسه، هم المتعصبون الدينيون وتحريض الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الأخرى.