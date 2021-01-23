رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كتاب جديد يكشف كيف انتشر التطرف في مدارس فرنسا

السبت 23/يناير/2021 - 01:34 م
التطرف في مدارس فرنسا
التطرف في مدارس فرنسا
أمينة ذكى
طباعة
سلطت صحيفة "Neue Zürcher Zeitung " السويسرية الناطقة باللغة الألمانية الضوء على الكتاب الذي صدر حديثا لكاتبه الفرنسي"جان بيير أوبين" والذي يحمل عنوان "كيف ندع الإسلام السياسي يخترق المدارس"

ووفقا للكتاب، فقد تطرق الكاتب إلى انتشار الفكر الإسلامي المتطرف في المدارس، وفي فرنسا على وجه التحديد، حيث اعتبر الكاتب الفرنسي أن الفكر الاسلامي المتطرف في المدارس يقوده الشباب المسلم المتطرف وخاصه القادمين من المغرب العربي.

وأضاف الكاتب الفرنسي في كتابه، ان الشباب المسلم المتطرف القادم من شمال أفريقيا يستخدم العنف اللفظي والجسدي احيانا ضد المخالفين لهم في العقيدة، فضلا عن رفضهم التام للقيم الغربيه.

وتابع الكاتب: أنهم يرفضون على سبيل المثال فِي المدارس صالات اللياقه البدنية المختلطة، كما برفضون المشاركة في دروس السباحه او حضور درس البيولوجيا لانها تتطرق لموضوعات مختلفة مثل الجنس على سبيل المثال.

وأضاف الكاتب: أن هؤلاء الشباب المتطرف يرى أن المرأة مكانها الوحيد في البيت ولا يحق لها ممارسة أى مهن خارج المنزل، كما طالب الكاتب السلطات والحكومة الفرنسية بالتحقيق لمعرفة مدى انتشار هذا الفكر المتطرف في مدارس فرنسا وكيف يتم ايقافه.

وكشف الكاتب: ان السبب الرئيسي لمشاكل اليوم في العالم الإسلامي نفسه، هم المتعصبون الدينيون وتحريض الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الأخرى.

موضوعات متعلقة

السيسى: لا نجور على مياه أحد

13 فبراير.. الحكم فى تسليم الهارب محمد على من إسبانيا

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان

«تواصل» تستضيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بالأعلى للثقافة

«ضي»: أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» 30 يناير