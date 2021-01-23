غدًا.. «تضامن النواب» تناقش بيان وزير التموين وتصريحاته الإيضاحية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة بيان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 يناير، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.