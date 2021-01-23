الليلة.. عرض آخر حلقات «ضربة معلم» على cbc

تعرض قناة cbc الليلة الحلقة الأخيرة، من مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب وذلك في الثامنة مساء، على أن يعاد الساعة 12 منتصف الليل، بينما تعرض قناة cbc دراما الحلقة الأخيرة الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحًا و2 ظهرًا.مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.وتدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير جابر محمد رجب في حارة شعبية حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع ما ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.