مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، ٤٩ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية، و٩ رحلات داخلية، و٦ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٤٦٢٩ راكبًا.وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، ندجامينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، كوبنهاجن، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.